Semana no RS deve começar com temporais e terminar novamente com chuva

Gaúchos deverão enfrentar chuva no início e no final desta semana. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O clima no Rio Grande do Sul deverá sofrer com variações bruscas ao longo dos próximos dias. No início, boa parte do Estado deverá ainda lidar com o fim dos temporais previstos para começarem no domingo (19), enquanto no meio da semana as temperaturas devem voltar a subir, até que a chuva retorne a partir de quinta-feira (23).

Já a partir da noite de domingo, as regiões do sul, centro, oeste, leste e nordeste do Estado começam a lidar com fortes chuvas e ventos intensos. Ao longo da segunda-feira (20), o fenômeno deve perder força e se deslocar para o oceano Atlântico e Santa Catarina, mas ainda afetando principalmente regiões como o extremo sul, o nordeste e o litoral.

Na terça-feira (21), o tempo deve ficar firme na maior parte do Rio Grande do Sul. O sol deve voltar a aparecer, ainda entre nuvens, e pancadas de chuva, se ocorrerem, deverão ser em pontos isolados.

As temperaturas voltam a subir na quarta-feira (22) e na quinta-feira (23). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na quinta, a máxima chegará a 34°C em Caxias do Sul, 36°C em Santa Maria, 37°C em Porto Alegre, 38°C em Bagé e 40°C em Uruguaiana. No litoral do Estado, a temperatura no meio da semana fica um pouco mais amena, variando entre 23°C e 29°C em Capão da Canoa, assim como no norte gaúcho, com variação entre 22°C e 30°C em Erechim.

— Depois das chuvas de domingo e segunda-feira, o tempo vai se estabilizar em boa parte do Estado entre a noite de segunda e a terça. Na quarta, então, as temperaturas voltam a se elevar de forma bem importante, até que na quinta-feira muitas cidades deverão registrar suas máximas da semana — afirma Marcelo Schneider, meteorologista do Inmet.

Justamente pela volta do calor e da alta umidade é que a chuva deve retornar a boa parte do Rio Grande do Sul já na quinta-feira. Há previsão para muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Porto Alegre, e também em municípios como Xangri-lá, Bento Gonçalves, Santa Cruz do Sul, Passo Fundo, Santa Rosa e Alegrete.