Mulher que torturou e matou onça-parda é identificada e multada pelo Ibama

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) identificou, nesta quarta-feira (22), a mulher que aparece torturando uma onça-parda em vídeo circulado nas redes sociais.

Além dela, outras duas pessoas vão responder pelos crimes cometidos contra fauna . As identidades não foram divulgadas.

O Ibama recebeu denúncias sobre o caso. As imagens foram compartilhadas no sábado (18) pelo fiscal do Ibama Roberto Cabral, que pediu ajuda de seguidores para identificar a mulher e o homem que aparecem nas filmagens.