Terça-feira terá tempo firme e temperatura amena na maior parte do RS

Na Serra, o dia começa com sol entre nuvens, com a tendência de pancadas de chuva no período da tarde.

O tempo firme deve predominar no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (10), em especial na Fronteira Oeste, no Litoral Sul, no Centro e no Noroeste. No Norte, a instabilidade começa a se afastar, com o sol voltando a aparecer ao longo do dia.