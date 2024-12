Santa Catarina tem alerta para temporais neste final de semana

Cidade de Rio do Sul está de sobreaviso para risco de enchente no final de semana Prefeitura de Rio dos Sul / Divulgação

São esperados para o final de semana mais de 200 milímetros de chuva no estado de Santa Catarina. De acordo com a Secretaria da Proteção e Defesa Civil e o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina, as precipitações podem chegar a 300 milímetros nas áreas mais afetadas, especialmente entre o Extremo Oeste, Alto Vale do Itajaí e a divisa com o Paraná.

O cenário de instabilidade começou com a aproximação de uma frente fria na sexta-feira (6). Ao longo deste sábado, a expectativa é de chuvas intensas, com alerta para alagamentos e enxurradas.

Entre domingo e segunda-feira, a precipitação continua em grande parte do Estado, com destaque para as regiões próximas à divisa com o Paraná, incluindo o Planalto Norte e o Vale do Itajaí. Esses locais devem registrar os maiores volumes de chuva, agravando a possibilidade de elevação dos rios e ocorrências associadas.

Os altos volumes de chuva previstos devem levar à elevação dos níveis de rios nas principais bacias hidrográficas catarinenses, como a do Rio Itajaí, que pode atingir níveis de alerta no Alto e Médio Vale, com risco de inundações em alguns municípios. Pequenos rios, como nas bacias do Peixe, Chapecó, Irani e Jacutinga, podem transbordar rapidamente, aumentando o risco de enxurradas no Oeste e Meio-Oeste.

Além dos impactos hidrológicos, áreas de declividade acentuada e solo saturado apresentam risco elevado de deslizamentos.

Vale do Itajaí

Algumas cidades do Vale do Itajaí já estão de sobreaviso, como Rio do Sul.

A Defesa Civil do município informou na sexta-feira que equipes do órgão já estão de sobreaviso para agir em caso de necessidade por conta do excesso de chuva previsto para o período.

