Inmet alerta para risco de tempestade em áreas da Fronteira Oeste e Missões a partir da madrugada desta sexta-feira

A partir da meia-noite desta sexta-feira (13) entra em vigor um alerta amarelo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que indica "perigo potencial" de tempestade em uma faixa restrita da fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. Válido até o meio-dia, o comunicado abrange áreas da região das Missões, Norte, Nordeste e Fronteira Oeste.