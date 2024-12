Com mínima de 9ºC, fim de semana no RS será marcado por chuva e tempo instável

Em Porto Alegre, no sábado, a chuva deve aparecer entre a madrugada e o início da tarde, com 25 milímetros. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O fim de semana dos gaúchos será de instabilidade ao longo dos dois dias. O sábado (7) será de tempo fechado, com pancadas de chuva a qualquer momento. No domingo (8), a nebulosidade ainda circula pelo Estado, porém o sol aparece em algumas áreas.

Há dois alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para tempestade e chuva intensa neste sábado. Os comunicados abrangem a metade norte do Estado e as regiões Central, Sul e Metropolitana.

No primeiro dia do fim de semana, a frente fria que se desloca pelo RS provoca chuva nas regiões Central, Metropolitana e Vales, que deve se concentrar entre a madrugada e o começo da tarde. Há chance de temporal ao longo desse período. Missões, Serra, Norte e Noroeste terão chuva ao longo de todo o dia, e o tempo deve firmar apenas no período da noite.

No Oeste e na Campanha, pancadas de chuva serão registradas entre a madrugada e a manhã, com o enfraquecimento da instabilidade ao longo da tarde. A temperatura também irá cair.

Os maiores volumes do dia estão previstos para as cidades de Palmeira das Missões, no Noroeste, com 97 mm, e Iraí, no Norte, com 87 mm. Isso representa 51% e 47%, respectivamente, da média histórica para o mês. Em Porto Alegre, são esperados 25 milímetros, que equivalem a 19% da média histórica para dezembro.

As mínimas ocorrem no Chuí e em Canguçu, no Sul, com 12°C e 13°C, respectivamente. Rio Pardo, no Vale do Rio Pardo, e Cachoeira do Sul, na Região Central, registram a máxima: 29°C. Na Capital, a temperatura varia entre 19°C e 24°C.

No domingo (8), o tempo segue nublado e com chuva fraca em áreas do Norte, Noroeste, Nordeste, Serra e Região Metropolitana. Em pontos do Norte, mais próximos do Estado de Santa Catarina, pode chover forte por influência da frente fria que avança em direção à costa catarinense.

Em áreas do Sul e Campanha, o predomínio será de sol entre algumas nuvens. Uma massa de ar polar, decorrente da frente fria, faz com que a temperatura siga mais baixa em todo o Estado.

Frederico Westphalen, no Norte, espera os maiores volumes do domingo, com 66 milímetros. Isto equivale a 35% da média histórica esperada para o período. Na Capital, pode ocorrer chuva passageira, porém sem volumes significativos.

Horizontina, no Noroeste, marca a máxima do dia: 24°C. Já as mínimas ocorrem em São José dos Ausentes, na Serra, com 9°C, e Candiota, na Campanha, com 10°C. Em Porto Alegre, a variação térmica será entre 17°C e 22°C.

Veja a previsão do tempo para a sua região neste fim de semana:

Região Metropolitana: o fim de semana terá tempo instável, com pancadas de chuva no sábado e sol entre nuvens no domingo. Em Viamão , os termômetros variam de 20°C a 26°C no sábado e de 17°C a 21°C no domingo

o fim de semana terá tempo instável, com pancadas de chuva no sábado e sol entre nuvens no domingo. Em , os termômetros variam de 20°C a 26°C no sábado e de 17°C a 21°C no domingo Campanha: o fim de semana terá tempo firme, com sol entre nuvens e névoa matinal no sábado e no domingo. Em Bagé , os termômetros variam de 15°C a 23°C no sábado e de 10°C a 19°C no domingo

o fim de semana terá tempo firme, com sol entre nuvens e névoa matinal no sábado e no domingo. Em , os termômetros variam de 15°C a 23°C no sábado e de 10°C a 19°C no domingo Fronteira Oeste: o fim de semana terá tempo firme, com sol entre nuvens no sábado e no domingo. Em Uruguaiana , os termômetros variam de 22°C a 28°C no sábado e de 16°C a 21°C no domingo

o fim de semana terá tempo firme, com sol entre nuvens no sábado e no domingo. Em , os termômetros variam de 22°C a 28°C no sábado e de 16°C a 21°C no domingo Litoral Norte: o fim de semana terá tempo instável, com pancadas de chuva ao longo dos dois dias. Em Torres , os termômetros variam de 20°C a 24°C no sábado e de 16°C a 22°C no domingo

o fim de semana terá tempo instável, com pancadas de chuva ao longo dos dois dias. Em , os termômetros variam de 20°C a 24°C no sábado e de 16°C a 22°C no domingo Litoral Sul: o fim de semana terá tempo firme, com sol entre nuvens no sábado e no domingo. Em Rio Grande , os termômetros variam de 16°C a 23°C no sábado e 15°C a 21°C no domingo

o fim de semana terá tempo firme, com sol entre nuvens no sábado e no domingo. Em , os termômetros variam de 16°C a 23°C no sábado e 15°C a 21°C no domingo Região Central: o fim de semana terá tempo instável, com céu nublado e chuva ao longo dos dois dias. Em Santa Maria , os termômetros variam de 20°C a 27°C no sábado e 13°C a 19°C no domingo

o fim de semana terá tempo instável, com céu nublado e chuva ao longo dos dois dias. Em , os termômetros variam de 20°C a 27°C no sábado e 13°C a 19°C no domingo Região Noroeste: o fim de semana terá tempo instável, com céu nublado e chuva no sábado e no domingo. Em Ijuí , os termômetros variam de 21°C a 26°C no sábado e 16°C a 23°C no domingo

o fim de semana terá tempo instável, com céu nublado e chuva no sábado e no domingo. Em , os termômetros variam de 21°C a 26°C no sábado e 16°C a 23°C no domingo Região Norte: o fim de semana terá tempo instável, com céu nublado e pancadas de chuva ao longo do dia no sábado e no domingo. Em Erechim , os termômetros variam de 20°C a 22°C no sábado e 16°C a 19°C no domingo

o fim de semana terá tempo instável, com céu nublado e pancadas de chuva ao longo do dia no sábado e no domingo. Em , os termômetros variam de 20°C a 22°C no sábado e 16°C a 19°C no domingo Região Sul: o fim de semana terá tempo firme, com sol entre nuvens e névoa matinal no sábado e no domingo. Em Canguçu , os termômetros variam de 13°C a 23°C no sábado e 10°C a 18°C no domingo

o fim de semana terá tempo firme, com sol entre nuvens e névoa matinal no sábado e no domingo. Em , os termômetros variam de 13°C a 23°C no sábado e 10°C a 18°C no domingo Serra: o fim de semana terá tempo instável, com céu nublado e chuva no sábado e no domingo. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam de 16°C a 21°C no sábado e de 12°C a 16°C no domingo

Veja como deve ficar o tempo em algumas cidades neste sábado (7):

Porto Alegre: céu nublado, chuva pela manhã. Mínima de 19°C e máxima de 24°C

céu nublado, chuva pela manhã. Mínima de 19°C e máxima de 24°C Bagé: sol entre nuvens. Mínima de 15°C e máxima de 23°C

sol entre nuvens. Mínima de 15°C e máxima de 23°C Capão da Canoa: céu nublado, chuva ao longo do dia. Mínima de 18°C e máxima de 24°C

céu nublado, chuva ao longo do dia. Mínima de 18°C e máxima de 24°C Caxias do Sul: céu nublado, chuva ao longo do dia. Mínima de 17°C e máxima de 21°C

céu nublado, chuva ao longo do dia. Mínima de 17°C e máxima de 21°C Erechim: tempo chuvoso. Mínima de 20°C e máxima de 22°C

tempo chuvoso. Mínima de 20°C e máxima de 22°C Lajeado: tempo chuvoso. Mínima de 20°C e máxima de 24°C

tempo chuvoso. Mínima de 20°C e máxima de 24°C Mostardas: céu nublado. Mínima de 17°C e máxima de 25°C

céu nublado. Mínima de 17°C e máxima de 25°C Passo Fundo: céu nublado, chuva ao longo do dia. Mínima de 17°C e máxima de 22°C

céu nublado, chuva ao longo do dia. Mínima de 17°C e máxima de 22°C Pelotas: sol entre nuvens. Mínima de 16°C e máxima de 25°C

sol entre nuvens. Mínima de 16°C e máxima de 25°C Rio Grande: sol entre nuvens. Mínima de 16°C e máxima de 23°C

sol entre nuvens. Mínima de 16°C e máxima de 23°C São Borja: tempo chuvoso. Mínima de 22°C e máxima de 28°C

tempo chuvoso. Mínima de 22°C e máxima de 28°C Santa Cruz do Sul: céu nublado, chuva ao longo do dia. Mínima de 18°C e máxima de 24°C

céu nublado, chuva ao longo do dia. Mínima de 18°C e máxima de 24°C Santa Maria: tempo chuvoso. Mínima de 20°C e máxima de 27°C

tempo chuvoso. Mínima de 20°C e máxima de 27°C Santa Rosa: tempo chuvoso. Mínima de 22°C e máxima de 26°C

tempo chuvoso. Mínima de 22°C e máxima de 26°C Torres: tempo chuvoso. Mínima de 20°C e máxima de 24°C

tempo chuvoso. Mínima de 20°C e máxima de 24°C Tramandaí: tempo chuvoso. Mínima de 19°C e máxima de 25°C

tempo chuvoso. Mínima de 19°C e máxima de 25°C Uruguaiana: sol entre nuvens. Mínima de 22°C e máxima de 28°C

sol entre nuvens. Mínima de 22°C e máxima de 28°C Xangri-lá: tempo chuvoso. Mínima de 19°C e máxima de 24°C

Veja como deve ficar o tempo em algumas cidades neste domingo (8):