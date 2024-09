Uma nova massa de ar quente e seco está se aproximando do Brasil e deve impactar diversas regiões do país entre os dias 2 e 12 de setembro. A onda de calor deve elevar os termômetros a níveis extremos, com temperaturas que podem ultrapassar os 42°C em áreas do Centro-Oeste e chegar aos 40°C em partes do Sudeste. No Rio Grande do Sul, o impacto será menor, com leve aumento na temperatura no Norte.