Nesta terça-feira (4) o tempo firme volta a predominar em todo o Rio Grande do Sul. Norte, Vales, Serra, Litoral e Sul terão aumento de nebulosidade, mas sem previsão de chuva. Em Porto Alegre e na Região Metropolitana o dia começa com nevoeiro, mas o sol entre nuvens prevalece ao longo do dia. Há risco de geada na Campanha.