O fim de semana será marcado por temperatura alta e tempo seco em todo Rio Grande do Sul. No sábado (8), o sol predomina entre poucas nuvens e a temperatura fica mais elevada durante à tarde. O dia pode começar com nevoeiro na região de Rio Grande e em Porto Alegre. Para as demais localidades, a previsão não muda, será de tempo seco com sol entre nuvens.