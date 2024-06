Confira a previsão do tempo para Tramandaí (RS) nesta segunda-feira, 3 de junho de 2024, durante o outono. A temperatura máxima será de 18°C e a mínima de 14°C. O dia será marcado por muita chuva, com probabilidade de 64% e um total de chuva de 8mm. O vento irá soprar em direção ao Oeste-Sudoeste, com velocidades entre 9 km/h e 24 km/h. O índice UV será de 4,5 e a umidade relativa do ar variará entre 67% e 92%. Esteja preparado para enfrentar um dia chuvoso e com temperaturas amenas.