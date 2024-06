Este é o panorama do tempo para a cidade de Teresina (PI) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura irá variar entre 22°C e 34°C, com sensação térmica que pode chegar a 42°C em alguns dias. O vento irá soprar em direção ao Sul, Sudeste e Leste-Sudeste, com velocidade que irá variar entre km/h e 14 km/h. Há possibilidade de chuva em alguns dias, mas em geral o tempo será quente e úmido. Esteja preparado para enfrentar um tempo bastante quente e úmido em Teresina (PI) na próxima semana.