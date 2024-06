Este é o relatório do tempo para Sapucaia do Sul (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará de 10°C a 28°C. Na segunda-feira (3/6), a temperatura máxima será de 15°C e a mínima de 10°C. Na terça-feira (4/6), a temperatura máxima será de 18°C e a mínima de 8°C. Na quarta-feira (5/6), a temperatura máxima será de 21°C e a mínima de 12°C. Na quinta-feira (6/6), a temperatura máxima será de 28°C e a mínima de 16°C. Na sexta-feira (7/6), a temperatura máxima será de 28°C e a mínima de 18°C. Fique atento às mudanças no tempo e aproveite a semana!