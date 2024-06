Este é o boletim do tempo para Santana do Livramento (RS) nos próximos dias. Durante a próxima semana, o tempo será marcado por temperaturas amenas, típicas do outono. A temperatura variará entre 7°C e 26°C, com sensação térmica entre 2°C (muito frio) e 27°C (quente). Não há previsão de chuva para os próximos dias. Fique atento às condições do tempo e aproveite o melhor que a cidade tem a oferecer!