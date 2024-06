Este artigo apresenta a previsão do tempo para a cidade de Santa Rosa (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 12°C e 28°C. Ao longo dos dias, a sensação térmica oscilará entre frio e quente, com umidade relativa do ar elevada, tornando o tempo úmido. Não há previsão de chuva, mas é importante se proteger do sol, já que os índices de radiação UV serão muito altos. Fique por dentro das condições do tempo e aproveite a semana!