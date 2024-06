Para esta segunda-feira, 3 de junho de 2024, em Porto Velho (RO), o tempo estará com sol e algumas nuvens, com chuva passageira durante o dia. A temperatura, em singular, variará entre 23°C e 32°C, indicando um dia quente de outono. Esteja preparado para um tempo úmido e com possibilidade de chuva em Porto Velho (RO).