Este é o panorama do tempo para a cidade de Porto Alegre (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 10°C e 27°C, com sensação térmica variando de frio a quente. Nos próximos dias, não há previsão de chuva, mas a umidade relativa do ar estará elevada, deixando o tempo bastante úmido. Proteja-se do sol e mantenha-se hidratado durante o dia, e agasalhe-se durante a noite.