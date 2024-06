Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Pelotas (RS) durante a próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima variará de 15°C a 25°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 7°C e 18°C. Haverá sol com muitas nuvens, períodos de céu nublado e chuva em alguns dias. O índice de radiação UV será elevado em alguns dias, e a umidade relativa do ar ficará bastante alta, deixando o tempo úmido. Fique atento às mudanças no tempo e proteja-se adequadamente.