Este é o boletim do tempo para Passo Fundo (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura na cidade variará entre 9°C e 25°C. Na segunda-feira, a temperatura máxima será de 17°C e a mínima de 9°C. Na terça-feira, a temperatura máxima será de 19°C e a mínima de 6°C. Na quarta-feira, a temperatura máxima será de 23°C e a mínima de 12°C. Na quinta-feira, a temperatura máxima será de 25°C e a mínima de 15°C. Já na sexta-feira, a temperatura máxima será de 24°C e a mínima de 15°C. A umidade relativa do ar estará elevada em todos os dias, variando entre 62% e 100%. Não há previsão de chuva para a semana. Fique atento às mudanças no tempo e se proteja do sol.