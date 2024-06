Este é o boletim do tempo para Manaus (AM) nos próximos dias. Durante a próxima semana, a temperatura na cidade variará entre 24°C e 33°C, com sensação térmica que irá oscilar entre 24°C (suave) e 41°C (muito quente). Não há previsão de chuva para os próximos dias. Fique atento às condições do tempo e proteja-se adequadamente do sol.