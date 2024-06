Este é o panorama do tempo para a cidade de Macapá (AP) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura varia entre 24°C e 32°C, com sensação térmica que vai de 23°C (suave) até 37°C (muito quente). Haverá sol com algumas nuvens, sol e aumento de nuvens de manhã, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora, e sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A umidade relativa do ar varia entre 73% e 100%, deixando o tempo bastante úmido. Esteja preparado para as chuvas, mantenha-se hidratado e proteja-se da radiação UV.