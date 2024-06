Confira a previsão do tempo para a cidade de Ijuí (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 10°C e 26°C, com dias ensolarados e baixa probabilidade de chuva. Fique atento aos cuidados necessários para se proteger da radiação UV e se hidrate bem para enfrentar a alta umidade. Acompanhe diariamente as atualizações do tempo para se preparar adequadamente.