Este é o boletim do tempo para Gravataí (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 9°C e 28°C, com destaque para a sexta-feira, quando a temperatura máxima pode chegar a 28°C. No geral, o tempo será de outono, com dias nublados e possibilidade de chuva em alguns momentos. Fique atento às condições do tempo e se proteja adequadamente.