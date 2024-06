Confira a previsão do tempo para esta segunda-feira (3 de junho de 2024) na cidade de Florianópolis (SC). O outono trará temperaturas amenas, com a temperatura variando entre 14°C e 21°C. Esteja preparado para um tempo instável, com sol e aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva previstas para a tarde e noite.