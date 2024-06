Esteio (RS) terá uma semana com variações de temperatura. Na próxima terça-feira (4/6), a temperatura irá variar de 7°C a 16°C, já na sexta-feira (7/6), a temperatura irá variar de 18°C a 29°C. Durante toda a semana, a cidade terá um tempo de outono, com possibilidade de chuvas em alguns dias. Fique atento às mudanças no tempo e se prepare para aproveitar o melhor da cidade!