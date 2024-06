Confira as previsões do tempo para Erechim (RS) neste dia 4 de junho de 2024, durante o outono. A temperatura máxima será de 18°C e a mínima de 5°C. O tempo será predominantemente ensolarado, com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Há uma probabilidade de chuva de 13%, totalizando 2mm. O vento irá soprar em direção ao Leste, com velocidades variando entre 5 km/h e 16 km/h. A umidade variará entre 72% e 100%, deixando o tempo úmido. Esteja preparado para as variações de temperatura ao longo do dia e aproveite o tempo ensolarado em Erechim (RS).