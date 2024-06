Este é o panorama do tempo para Eldorado do Sul (RS) na próxima semana: a temperatura varia de 10°C a 27°C, com dias mais frios e outros mais quentes. Na segunda-feira (3/6/2024), o tempo será nublado com chuva pela manhã e garoa na tarde e na noite. Na terça-feira (4/6/2024), muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol. Na quarta-feira (5/6/2024), sol com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva na tarde. Na quinta-feira (6/6/2024), um dia com temperaturas amenas pela manhã e calor na tarde. Na sexta-feira (7/6/2024), temperaturas agradáveis e muito sol. Esteja preparado para enfrentar uma semana com variações de temperatura em Eldorado do Sul (RS).