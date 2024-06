Este é o panorama do tempo para a cidade de Curitiba (PR) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 13°C e 26°C. Não há previsão de chuva para os próximos dias. A umidade relativa do ar variará entre 44% e 97%, tornando o tempo um pouco úmido. O índice UV será alto, indicando níveis extremamente altos de radiação UV. Esteja preparado para as mudanças no tempo ao longo do dia e aproveite o tempo ameno para atividades ao ar livre. Lembre-se de se proteger do sol e manter-se hidratado.