Este artigo apresenta a previsão do tempo para a cidade de Cidreira (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 12°C e 25°C, com dias mais frios e outros mais quentes. É importante estar preparado para as variações de temperatura e umidade, além de se proteger contra a radiação UV. Acompanhe a previsão diária e esteja sempre informado sobre as condições do tempo em Cidreira.