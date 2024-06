Este é o boletim do tempo para a cidade de Capão da Canoa (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 12°C e 27°C. Prepare-se para dias com sol e muitas nuvens, pancadas de chuva na tarde e na noite, e umidade elevada. Não se esqueça de se proteger dos raios UV, que estarão em níveis muito altos. Fique atento às mudanças no tempo e aproveite o que a cidade tem a oferecer!