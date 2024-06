Confira a previsão do tempo para a cidade de Canela (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 9°C e 27°C. Teremos sol com muitas nuvens, períodos de céu nublado e pancadas de chuva na tarde e na noite em alguns dias. O índice UV estará elevado em alguns dias, indicando níveis altos ou muito altos de radiação UV. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite o melhor que a cidade tem a oferecer!