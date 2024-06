Este é o panorama do tempo para a cidade de Brasília (DF) nos próximos dias da semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 12°C e 28°C. O vento irá soprar predominantemente na direção Leste, com velocidades entre 5 km/h e 19 km/h. O índice UV será extremamente alto, atingindo o valor máximo de 12. A umidade relativa do ar variará entre 43% e 95%, tornando o ambiente úmido. Esteja preparado para as condições do tempo e cuide-se bem.