Confira a previsão do tempo para Boa Vista (RR) nesta próxima semana de outono: a temperatura irá variar entre 24°C e 33°C, com dias de sol com algumas nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia e na noite. A umidade relativa do ar irá variar entre 72% e 97%, deixando o tempo bastante úmido. Esteja preparado para as mudanças no tempo e proteja-se dos raios solares!