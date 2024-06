Nesta próxima semana em Belém (PA), o tempo será de sol com aumento de nuvens pela manhã, seguido de pancadas de chuva na tarde e na noite. A temperatura máxima irá variar entre 31°C e 32°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 23°C e 25°C. A umidade relativa do ar estará elevada, variando entre 62% e 98%. Esteja preparado para enfrentar as mudanças no tempo ao longo do dia e não se esqueça de se proteger do sol. Confira a previsão do tempo para os próximos dias: 3/6/2024 - máx. 31°C, mín. 25°C; 4/6/2024 - máx. 31°C, mín. 25°C; 5/6/2024 - máx. 32°C, mín. 25°C; 6/6/2024 - máx. 31°C, mín. 23°C; 7/6/2024 - máx. 31°C, mín. 24°C.