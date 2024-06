Este é o panorama do tempo para a cidade de Bagé (RS) na próxima semana: durante o outono, a temperatura variará entre 7°C e 25°C. Ao longo dos dias, o tempo será predominantemente seco e com céu claro, sem previsão de chuva. No entanto, é importante se proteger da radiação UV, que estará em níveis elevados. Esteja preparado para um tempo ameno, com a temperatura variando entre frio e quente. Mantenha-se hidratado e proteja-se do sol durante o dia.