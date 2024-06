A chuva que voltou a cair no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (3) não deve causar grande aumento no nível dos rios que percorrem regiões afetadas pela enchente histórica. Ainda haverá chuva em algumas partes do Estado na quarta (5) e quinta-feira (6), mas em volume pequeno, entre 3mm e 15mm, conforme informações da Climatempo. A partir de sexta-feira (7), o tempo firme voltará a predominar.