Este é o boletim meteorológico para Xangri-lá (RS) nos próximos dias. Durante a próxima semana, a cidade terá temperaturas amenas, típicas do outono. A temperatura variará entre 14°C e 16°C no dia 27/5/2024, entre 12°C e 15°C no dia 28/5/2024, entre 13°C e 18°C no dia 29/5/2024, entre 11°C e 17°C no dia 30/5/2024 e entre 12°C e 19°C no dia 31/5/2024. Não há previsão de chuva para os próximos dias. Esteja preparado para um tempo ameno e seco em Xangri-lá.