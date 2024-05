Confira a previsão do tempo para a cidade de Viamão (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 12°C e 32°C, com dias quentes e outros mais frios. Haverá sol com nuvens, chuva passageira e períodos de nublado ao longo dos dias. Não se esqueça de se proteger do sol e da chuva, e de se agasalhar bem nos momentos mais frios.