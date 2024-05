Este é o boletim do tempo para a cidade de Viamão (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará de 9°C a 29°C. Teremos sol com muitas nuvens, períodos de céu nublado e chuva em alguns dias. Esteja preparado para as variações de temperatura e para a possibilidade de chuva. Proteja-se dos raios UV e aproveite o tempo ameno do outono em Viamão (RS).