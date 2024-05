Este é o boletim do tempo para a cidade de Viamão (RS) nos próximos dias. Durante a próxima semana, a temperatura variará entre 8°C e 20°C, com dias frios e úmidos de outono. Aproveite o sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado durante o dia e noites nubladas com possibilidade de garoa. Esteja preparado para as oscilações de temperatura e mantenha-se informado sobre as condições do tempo na cidade de Viamão (RS).