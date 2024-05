Confira as previsões do tempo para Tramandaí (RS) nesta segunda-feira, 13 de maio de 2024, durante o outono. A temperatura máxima será de 22°C e a mínima de 16°C, indicando um dia ameno na cidade. Prepare-se para um dia chuvoso, com ventos em direção a Oeste-Sudoeste e probabilidade de chuva de 94%. A umidade relativa do ar variará entre 84% e 99%.