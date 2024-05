Este é o resumo da previsão do tempo para a cidade de Torres (RS) na próxima semana: durante o outono, a temperatura variará entre 10°C e 20°C. Na segunda-feira (27/5), a temperatura máxima será de 17°C e a mínima de 12°C. Na terça-feira (28/5), a temperatura máxima será de 16°C e a mínima de 11°C. Na quarta-feira (29/5), a temperatura máxima será de 20°C e a mínima de 10°C. Na quinta-feira (30/5), a temperatura máxima será de 19°C e a mínima de 10°C. Na sexta-feira (31/5), a temperatura máxima será de 19°C e a mínima de 12°C. Prepare-se para enfrentar dias frios e úmidos em Torres, com alta incidência de raios UV. Não se esqueça de se proteger do sol e manter-se hidratado.