Confira a previsão do tempo para Torres (RS) nesta segunda-feira, 13 de maio de 2024, durante o outono. A temperatura máxima será de 21°C e a mínima de 14°C. O tempo estará nublado com chuva pela manhã e pode garoar na tarde. Na noite, o tempo abrirá devagar. A velocidade do vento será de até 35 km/h, soprando em direção ao Sul. Há 77% de probabilidade de chuva, com um total de 16mm. A umidade relativa do ar variará entre 78% e 98%. Esteja preparado para o tempo e tenha um bom dia em Torres (RS)!