Este é o panorama do tempo para a cidade de Teresina (PI) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima oscilará entre 32°C e 33°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 23°C e 24°C. Haverá sol com algumas nuvens, pancadas de chuva na tarde e na noite, com probabilidade de chuva entre 15% e 25%. O vento irá soprar a uma velocidade entre km/h e 16 km/h, e a umidade relativa do ar variará entre 56% e 96%. O índice UV máximo será de 10, indicando níveis muito altos de radiação UV. Fique por dentro das condições do tempo e planeje bem suas atividades!