Este artigo apresenta a previsão do tempo para a cidade de Teresina (PI) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima variará entre 35°C e 31°C, enquanto a temperatura mínima oscilará entre 23°C e 23°C. O tempo será caracterizado por sol com algumas nuvens, chuva rápida durante o dia e na noite, muitas nuvens o dia todo com aberturas de sol. O vento terá velocidade entre 1 km/h e 12 km/h, soprando predominantemente na direção Leste e Sudeste. A umidade relativa do ar variará entre 47% e 100%, tornando o tempo úmido. É importante proteger-se do sol e manter-se hidratado.