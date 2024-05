Este é o panorama do tempo para a cidade de Teresina (PI) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 23°C e 34°C, com dias bastante quentes e noites amenas. Haverá sol com algumas nuvens, pancadas de chuva na tarde e na noite em alguns dias, e aumento de nuvens pela manhã em outros. O vento irá soprar predominantemente na direção Leste-Sudeste, com velocidades entre 1 km/h e 15 km/h. O índice UV será elevado, indicando a importância de se proteger do sol. A umidade relativa do ar variará entre 40% e 97%, deixando o tempo bastante úmido. Esteja preparado para enfrentar as condições do tempo e aproveite o que a cidade tem a oferecer!