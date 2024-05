Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Teresina (PI) para a próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 23°C e 33°C no dia 13/5/2024, entre 22°C e 32°C no dia 14/5/2024, entre 23°C e 32°C no dia 15/5/2024, entre 23°C e 31°C no dia 16/5/2024 e entre 25°C e 32°C no dia 17/5/2024. O tempo será predominantemente quente e úmido, com possibilidade de pancadas de chuva em alguns dias. Fique atento às condições do tempo e aproveite a semana!