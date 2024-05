Este artigo apresentou a previsão do tempo para a cidade de Sapucaia do Sul (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 12°C e 21°C, com dias frios e suaves. O vento terá velocidade moderada e não há previsão de chuva. É importante estar preparado para as condições do tempo e tomar medidas de proteção contra a radiação UV. Fique atento na previsão do tempo para se programar adequadamente.