Este artigo apresentou as previsões do tempo para a cidade de Sapucaia do Sul (RS) na próxima semana, durante o outono. A temperatura variará entre 9°C e 20°C, com destaque para a segunda-feira, dia 13/5, com temperatura máxima de 20°C e mínima de 13°C, e para a sexta-feira, dia 17/5, com temperatura máxima de 15°C e mínima de 13°C. As previsões indicam tempo nublado, com possibilidade de chuva em alguns dias. Esteja preparado para o tempo instável e mantenha-se protegido.