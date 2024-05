Confira a previsão do tempo para São Paulo (SP) nesta terça-feira, 7 de maio de 2024, durante o outono. A temperatura máxima será de 32°C e a temperatura mínima será de 19°C. A temperatura variará entre estes valores ao longo do dia, sem previsão de chuva. Fique atento às recomendações de proteção solar e hidratação para aproveitar o dia com segurança.