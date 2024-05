Este é o boletim do tempo para a cidade de Santo Ângelo (RS) nos próximos dias. Durante a semana, a temperatura variará entre 7°C e 21°C, com sensação térmica entre 9°C e 16°C. Não há previsão de chuva para os próximos dias. Esteja preparado para um tempo ameno e úmido, com níveis muito altos de radiação UV. Fique atento às recomendações de proteção contra o sol e mantenha-se hidratado.